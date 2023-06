PSV: Interesse an Brügge-Torjäger Lang

Die PSV Eindhoven hat einen neuen Stürmer ins Visier genommen. Nach Informationen von ‚Eindhovens Dagblag‘ hat der niederländische Vize-Meister die Fühler nach Noa Lang ausgestreckt. Eindhoven habe bereits Kontakt zu dem 23-Jährigen aufgenommen, der einem Wechsel in die Eredivisie offen gegenüberstehen soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit schnürt Lang für den FC Brügge seine Schuhe. Das Arbeitspapier ist bis 2025 datiert. In der abgelaufenen Saison verbucht der niederländische Nationalspieler 20 Scorerpunkte (zwölf Tore, acht Vorlagen) in 40 Spielen. Folglich sollen auch andere Vereine am Rechtsfuß interessiert sein.

Lese-Tipp

Wolfsburg buhlt um Braga-Juwel Roger