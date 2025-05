Schnäppchen: Fünf Interessenten für Scienza

Léo Scienza könnte den 1. FC Heidenheim im Sommer in Richtung Belgien verlassen. Wie Transfer-Insider Sacha Tavolieri berichtet, steht der 26-jährige Linksaußen auf dem Wunschzettel des FC Brügge. Der Bundesligist soll eine Ablöse von zwei Millionen Euro für die Freigabe aufrufen. Auch der Hamburger SV signalisiert demnach Interesse und könnte bei einem Abstieg der Heidenheimer bei eigenem Aufstieg mit der ersten Liga werben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den Brasilianer haben ‚Tuttomercatoweb.com‘ zufolge zudem die Serie A-Klubs FC Bologna und Como 1907 sowie Aufsteiger US Sassuolo ins Visier genommen. Die konkreteste Spur scheint derzeit aber nach Brügge zu führen. Scienza hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Offen, ob er einen Wechsel in die belgische Liga in Betracht zieht.

Beim aktuellen Tabellenzweiten der Jupiler Pro League hätte er die Aussicht auf eine regelmäßige Teilnahme an der Champions League. Der beidfüßige Offensivspieler kam erst im vergangenen Sommer aus Ulm nach Heidenheim, erlebt aktuell jedoch eine durchwachsene Saison. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.