Gut für Bayern: Tuchel übernimmt die Three Lions

Thomas Tuchel widmet sich einer neuen Herausforderung. Der deutsche Fußballlehrer tritt mit etwas Verspätung in die Fußstapfen von Gareth Southgate und übernimmt die englische Nationalmannschaft zum 1. Januar von Interimscoach Lee Carsley, der den Three Lions als U21-Trainer erhalten bleibt. Das gibt der englische Verband offiziell bekannt.

„Ich bin sehr stolz darauf, dass mir die Ehre zuteil wurde, die englische Nationalmannschaft anzuführen. Ich fühle mich seit langem mit dem Fußball in diesem Land verbunden, und er hat mir schon einige unglaubliche Momente beschert. Die Chance, England zu vertreten, ist ein großes Privileg, und die Möglichkeit, mit dieser besonderen und talentierten Gruppe von Spielern zu arbeiten, ist sehr aufregend“, so Tuchel in einer Pressemitteilung.

Tuchel wird dem Vernehmen nach mit einem Vertrag über 18 Monate ausgestattet, soll die Three Lions also 2026 zum zweiten Weltmeistertitel nach 1966 führen. Der 51-Jährige, der rund sechs Millionen Euro auf der Insel kassieren soll, avanciert darüber hinaus zum ersten deutschen Cheftrainer der stolzen Fußballnation. Wegbegleiter Anthony Barry wird ihm wie schon bei früheren Stationen als Assistent zur Seite stehen.

Von dem Deal profitiert Berichten zufolge übrigens auch der FC Bayern. Denn Tuchel stand an der Säbener Straße ursprünglich noch bis 2025 unter Vertrag. Nun sparen sich die Münchner einen Großteil des neun Millionen Euro schweren Gehalts. Eine Ablösesumme wird dagegen nicht fällig.