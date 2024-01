Atalanta holt Hien an Bord

Atalanta Bergamo bedient sich bei der Ligakonkurrenz. Der italienische Erstligist verkündet die Verpflichtung von Isak Hien offiziell. Dem Vernehmen nach unterschreibt der 24-jährige Innenverteidiger einen Kontrakt bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

Berichten zufolge fließen rund neun Millionen Euro plus Boni an Hellas Verona. Für Verona, die den Schweden 2022 noch für vergleichsweise magere 3,2 Millionen Euro von Djurgardens IF losgeeist hatten, kam der achtfache Nationalspieler in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend elfmal zum Einsatz.