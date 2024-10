Die Bayern-Aufstellung gegen Aston Villa

Nach dem 9:2-Sieg am ersten Spieltag der Champions League gegen Dinamo Zagreb will der FC Bayern am heutigen Mittwoch gegen Aston Villa nachlegen. Vor dem Duell mit dem Klub aus Birmingham beschäftigte die Münchner vor allem die Frage, ob Starstürmer Harry Kane rechtzeitig fit werden würde. Im jüngsten Topspiel gegen Bayer Leverkusen (1:1) musste der Engländer verletzt ausgewechselt werden.

Nun ist klar, dass es für den 31-Jährigen gereicht hat: Kane steht in der Startelf von Trainer Vincent Kompany. Unterstützt wird er von Michael Olise, Kingsley Coman und Serge Gnabry. Jamal Musiala schaut aufgrund von Belastungssteuerung erst einmal zu.

João Palhinha, der im Sommer für rund 50 Millionen Euro zu den Bayern gewechselt war, seitdem aber meistens nur auf der Bank saß, fehlt auch gegen Aston Villa in der Startelf. Stattdessen bilden erneut Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic die Doppel-Sechs.

Die Aufstellung des FC Bayern