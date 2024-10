HSV-Schock: Glatzel fällt monatelang aus

Der Hamburger SV muss eine lange Zeit ohne Mittelstürmer Robert Glatzel auskommen. Wie die Rothosen offiziell bekanntgeben, hat sich der 30-Jährige am Donnerstag im Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Aarhus GF (1:1) einen Sehnenabriss im Hüftbereich zugezogen. Glatzel muss operiert werden und wird anschließend einige Monate ausfallen.

In der Hinrunde wird der Torjäger nicht mehr für den HSV auflaufen, der Klub hofft darauf, dass Glatzel nicht allzu viele Rückrundenspiele verpassen wird. Der gebürtige Münchner ist elementarer Bestandteil der taktischen Pläne von Trainer Steffen Baumgart und als wichtige Säule im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga eingeplant. Der zweimalige Torschützenkönig der zweiten Liga hat in dieser Spielzeit bereits sieben Treffer in sechs Ligaspielen erzielt.