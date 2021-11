PSG: So viel verdient Ramos

Sergio Ramos verdient in der französischen Hauptstadt ordentlich. Wie die ‚L'Équipe‘ berichtet, wandern pro Saison sechs Millionen Euro netto auf das Konto des Abwehrspielers. Für seinen ablösefreien Wechsel von Real Madrid zu PSG habe der 35-Jährige allerdings kein Handgeld kassiert.

Sein Gehalt auf sportlicher Ebene rechtfertigen konnte Ramos bislang nicht. Der Routinier arbeitet nach einer langwierigen Verletzung an der Wade und am Knie an seinem Comeback. In dieser Woche trainierte Ramos wieder mit der Mannschaft.