Arsenal-Schock: Saison für Havertz vorbei

Kai Havertz wird in dieser Spielzeit wohl nicht mehr für den FC Arsenal auflaufen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat sich der 25-Jährige im Trainingslager der Gunners in Abu Dhabi eine Verletzung im hinteren Oberschenkel zugezogen, die ihn wohl bis Saisonende außer Gefecht setzen wird. In der laufenden Saison erzielte der DFB-Profi (55 Länderspiele) in wettbewerbsübergreifend 34 Spielen 15 Tore und bereitete fünf weitere vor.

Für die Londoner ist der Ausfall ein enormer Rückschlag im Titelrennen, da die Stürmernot nun noch größer als zuvor ist. Mit Gabriel Jesus (27) fällt der einzige andere gelernte Mittelstürmer mit einem Kreuzbandriss noch langfristig aus, zudem gelang es Arsenal nicht, im Winter einen neuen Stürmer an Bord zu holen. Mögliche Alternativen für das Sturmzentrum sind Leandro Trossard (30) und Ethan Nwaneri (17).