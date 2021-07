Europas Topklubs wollen Werder-Talent Chiarodia

Fabio Chiarodia von Werder Bremen steht offenbar auf der Liste einiger europäischer Schwergewichte. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, sind allen voran Juventus Turin und der FC Chelsea hinter dem Jugendspieler her. Das riesige Talent des 16-Jährigen ist den Scouts nicht verborgen geblieben. „Es hat sich aber noch kein Verein gemeldet“, lässt Bremens Leiter der Scoutingabteilung Clemens Fritz verlauten.

Sportchef Frank Baumann würde Chiarodia gerne auch in Zukunft in Grün-Weiß sehen: „Wir sind mit Fabio schon länger im Austausch, wollen ihn gerne langfristig an uns binden.“ Die Chance auf Profieinsätze in der ersten Mannschaft dürfte bei Werder wohl deutlich größer sein, als in Turin oder London. Zunächst ist Chiarodia aber in der U19 eingeplant.

Auch Mino Raiola soll dem Bericht zufolge zwecks einer Zusammenarbeit schon mit dem Linksfuß Kontakt aufgenommen haben. Ein klares Indiz dafür, dass dem Italiener eine steile Karriere bevorstehen könnte. Der Star-Berater ist bekannt dafür, nur mit Top-Spielern wie Erling Haaland, Paul Pogba oder Zlatan Ibrahimovic zu arbeiten.