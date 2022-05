Paderborn bindet van der Werff

Jasper van der Werff (23) wird auch in Zukunft das Trikot des SC Paderborn tragen. Der bisherige Leihspieler wird nach offiziellen Klubangaben festverpflichtet. Zur Laufzeit des neuen Vertrags des Schweizer Innenverteidigers machen die beteiligten Parteien keine Angaben.

Van der Werff war im vergangenen Sommer auf Leihbasis von RB Salzburg zu den Ostwestfalen gewechselt. Dort etablierte er sich als Stammspieler in der Innenverteidigung und stand in 30 Zweitliga-Partien auf dem Platz. An RB wäre er noch bis 2023 gebunden gewesen.