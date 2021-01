Dalbert doch nicht zu Valladolid

Dalbert wird sich in diesem Winter doch nicht Real Valladolid anschließen. „Ich bleibe bis zum Ende der Saison in Rennes, ich werde den Verein nicht verlassen“, zitiert der renommierte Transfermarktexperte Fabrizio Romano den an den FC Stade Rennes ausgeliehenen Brasilianer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 27-jährige steht ursprünglich bei Inter Mailand unter Vertrag. Aufgrund mangelnder Perspektive ging er im Sommer aber leihweise nach Frankreich. Auch hier läuft es jedoch nicht rund. Da Dalbert in der laufenden Ligue 1-Saison erst auf fünf Einsätze kommt, wurde spekuliert, ob er die laufende Spielzeit bei einem anderen Verein beendet. Real Valladolid galt als sehr interessiert. Jetzt hat er sich entschieden.