Enrique-Aus? PSG-Boss reagiert wütend

Cheftrainer Luis Enrique steht nach dem Champions League-Aus von Paris St. Germain nicht zur Disposition. Auf eine entsprechende Nachfrage von ‚Canal+‘ antwortete Klubboss Nasser Al-Khelaïfi wenig amüsiert: „Was ist das für eine Frage? Ist das Ihr Ernst? Verstehen sie, wie Fußball funktioniert? Wir werden so weitermachen.“

Man wolle in Paris mit Enrique ein „langfristiges Projekt mit dem jüngsten Kader Europas“ vorantreiben. Al-Khelaïfi trotzig: „Wir haben eine großartige Zukunft.“ In der Gegenwart hat PSG allerdings einmal mehr den ersehnten Champions League-Titel verpasst. Gegen Borussia Dortmund unterlag man am gestrigen Dienstagabend wie schon im Hinspiel mit 0:1 – der BVB steht im Endspiel von Wembley.