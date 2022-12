Messi, der Außerirdische | Frankreich greift nach dem dritten Stern

Messi-Mania

Lionel Messi hat die Welt einmal mehr in Staunen versetzt. Zu Recht ist der Superstar nach seiner Galavorstellung mit Argentinien gegen Kroatien (3:0) auf beinahe jedem Cover der internationalen Zeitungen zu sehen, so auch auf dem der ‚Gazzetta dello Sport‘. Das italienische Blatt titelt in Anlehnung an Diego Maradona „Maramessi“. Die spanische ‚as‘ fragt sich: „Von welchem Planeten kommst du?“ Der ‚Daily Express‘ aus England geht mit der Überschrift „Nicht von dieser Welt“ in eine ähnliche Richtung. Das Finale am Sonntag (16 Uhr) bestreiten Messi und die Albiceleste gegen den Gewinner des heutigen Duells (20 Uhr) zwischen Frankreich und Marokko.

Unter der Anzeige geht's weiter

Frankreich will den dritten Stern

Genau mit diesem Halbfinale beschäftigt sich die ‚L’Équipe‘. „Drei Sterne in den Augen“, schreibt das französische Blatt. Die Titelseite zeigt Antoine Griezmann und Hakim Ziyech, die beide für ihre Mannschaft eine wichtige Rolle einnehmen werden. Bereits der Halbfinaleinzug war für die Marokkaner historisch. Dementsprechend stimmungsvoll dürfte es sowohl im Stadion als auch in der Heimat werden. Die Franzosen wittern ihre Chance, den WM-Titel zu verteidigen.

Lese-Tipp

Medien: 45 Millionen für Ounahi geboten

Pogba weiter verletzt

Der ‚Corriere dello Sport‘ hat keine guten Nachrichten zu Paul Pogba von Juventus Turin. Das Medium aus Italien berichtet: „Pogba schafft es nicht, gesund zu werden. Die Knieverletzung bereitet weiter Sorgen.“ Eine Rückkehr auf den Platz sei nicht vor dem 29. Januar angedacht. Das letzte Pflichtspiel des 29-jährigen Mittelfeldmanns datiert vom 19. April, damals noch im Trikot von Manchester United.