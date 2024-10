England: Kane reagiert auf Tuchel-Übernahme

Harry Kane ist von Thomas Tuchels bevorstehendem Engagement in der englischen Nationalmannschaft sehr angetan. „Ich kann bis zur Verkündung keinen Kommentar abgeben. Wir müssen abwarten. Natürlich kenne ich Thomas gut, da ich letztes Jahr mit ihm zusammengearbeitet habe. Er ist ein fantastischer Trainer, ein fantastischer Mensch“, gibt der Kapitän der Three Lions gegenüber ‚Sky Sports‘ zu verstehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (10:42 Uhr): Der englische Verband hat mittlerweile offiziell bestätigt, dass Thomas Tuchel als neuer Nationaltrainer übernehmen wird.

Eine Einigung über eine Rückkehr von Tuchel an die Seitenlinie soll bereits erfolgt sein, die offizielle Bestätigung seitens des englischen Verbands steht noch aus. Unter dem 51-Jährigen gelangen Kane in der vergangenen Saison 44 Tore in 45 Spielen beim FC Bayern München, nun sieht alles nach einer erneuten Zusammenarbeit aus.