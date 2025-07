Benfica: Félix-Rückkehr vor dem Abschluss

João Félix wird zu seinem Ausbildungsverein Benfica Lissabon zurückkehren. Wie die portugiesische Tageszeitung ‚Record‘ berichtet, gibt es eine finale Einigung zwischen dem FC Chelsea und den Portugiesen. Benfica zahlt den Londonern 25 Millionen Euro Ablöse und erhält 50 Prozent der Spielerrechte. Im Fall eines Weiterverkaufs würden die Blues dann die Hälfte der Ablöse einstreichen. Dem Bericht zufolge soll der Deal bis Freitag abgeschlossen werden.

Félix, der schon 2023 von Atlético Madrid an Chelsea verliehen worden war, wechselte im Sommer 2024 für 52 Millionen Euro permanent an die Stamford Bridge. Doch in London konnte sich der Techniker nie durchsetzen. In der Hinrunde absolvierte der Portugiese insgesamt 20 Partien, die meisten davon aber als Einwechselspieler oder in den Pokalwettbewerben. In der Rückrunde wurde der 25-Jährige an den AC Mailand verliehen, doch auch dort konnte sich der 45-fache Nationalspieler nicht behaupten. Nach sechs Jahren steht für den Golden Boy von 2019 nun die Rückkehr zu Benfica an.