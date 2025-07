Bayer 04: Duell um Sterling?

Für die Verpflichtung von Raheem Sterling müsste Bayer Leverkusen einen namhaften Interessenten ausstechen. ‚ESPN‘ bestätigt das zuvor von der ‚BBC‘ veröffentlichte Interesse des deutschen Vizemeisters am 82-fachen englischen Nationalspieler und berichtet weiter, dass auch Juventus Turin am Flügelstürmer dran ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Preis für Sterling kursieren 23 Millionen Euro. Eine ziemlich stattliche Ablöse für den 30-Jährigen, für den der FC Chelsea keine Verwendung mehr hat. In der vergangenen Saison war Sterling an den FC Arsenal verliehen, für den er in 28 Spielen gerade einmal ein Tor erzielte und fünf auflegte. Der Rechtsfuß steht noch bis 2027 bei Chelsea unter Vertrag.