Chelsea vor Transfer-Doppelschlag

Neben der sich anbahnenden Verpflichtung von Xavi Simons (22/RB Leipzig), für den man 50 bis 70 Millionen Euro blechen müsste, arbeitet der FC Chelsea auch am Transfer von Jorrel Hato. Fabrizio Romano berichtet, dass die Blues Ajax Amsterdam wegen des 19-jährigen Top-Talents kontaktiert haben. An die Niederländer ist Hato vertraglich bis 2028 gebunden, für eine Verpflichtung müssten die Londoner also tief in die Tasche greifen.

Der niederländische U21-Nationalspieler kann sowohl links hinten als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden und besticht durch Zweikampfstärke und Physis. Hato, an dem auch Real Madrid in den vergangenen Monaten immer wieder Interesse zeigte, hat seinen Daumen für einen Wechsel an die Stamford Bridge dem Bericht zufolge bereits gehoben.