30 Millionen: Brighton verkündet Kadioglu-Deal

Brighton & Hove Albion schlägt ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zu. Der von Fabian Hürzeler trainierte Klub gibt die Verpflichtung von Außenverteidiger Ferdi Kadioglu offiziell bekannt, der 24-Jährige unterschreibt bis 2028. Fenerbahce wird Berichten zufolge mit einer Ablöse von 30 Millionen Euro entschädigt.

Darüber hinaus wurde sich, so ist zu vernehmen, auf mögliche Zuschläge in Höhe von fünf Millionen Euro sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent verständigt. Lange Zeit wurde Kadioglu auch von Borussia Dortmund umworben, ein Wechsel nach Deutschland kam aber offenkundig nicht zustande. Mit dem Transfer des türkischen Nationalspielers (20 Länderspiele) steigen die Ausgaben der Seagulls auf über 200 Millionen an.