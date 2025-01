Leverkusen: Saison-Aus für Terrier

Bayer Leverkusen muss den Rest der Saison auf Stürmer Martin Terrier verzichten. Wie der deutsche Meister verkündet, zog sich der Franzose beim 3:1-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach einen Riss in der rechten Achillessehne zu. Das bestätigte die MRT-Untersuchung am Vormittag. Damit fällt neben Victor Boniface (24) und Linksaußen Amine Adli (24) der nächste Offensivspieler der Werkself aus.

Terrier soll am Montag operiert werden, ehe der 27-Jährige sich dem Reha-Prozess widmet. Bereits gestern Abend nach dem Spiel äußerte sich Trainer Xabi Alonso zur vergrößerten Personalnot in der Leverkusen-Offensive und der Möglichkeit, noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. „Ich schließe die Tür nie für Verstärkungen. Wir müssen das abchecken“, so der Bayer-Coach.