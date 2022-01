Wolverhampton: Lage will Neves halten

Die Wolverhampton Wanderers hoffen, Rúben Neves von einem Verbleib überzeugen zu können. Trainer Bruno Lage hat sich diesbezüglich geäußert und sagte auf einer Pressekonferenz (zitiert via Daily Mirror): „Ruben fühlt, dass dies sein zweites Zuhause ist. Das ist gut, aber es ist eine andere Sache, ihn zu überzeugen, zu bleiben. Es geht nicht um einen Vertrag oder Geld. Es geht darum, ein großes Team zu schaffen.“ Die Wolves wollen sich zusammen mit Neves weiterentwickeln: „Rúben ist an einem Punkt, an dem er eine andere Herausforderung braucht. Und wir wollen auch eine andere Herausforderung für den Verein.“

Der 24-jährige Neves ist seit seinem Wechsel im Sommer 2017 unumstrittener Stammspieler bei den Wolves. Aufgrund seiner konstant starken Leistungen wird er aber auch in jeder Transferperiode mit einem Wechsel zur englischen Konkurrenz in Verbindung gebracht, aktuell zeigt Manchester United Interesse. In einem Interview in seiner portugiesischen Heimat hatte Neves jüngst gesagt, dass ihm das Auflaufen in der Champions League fehle, ihm Wolverhampton aber sehr ans Herz gewachsen sei. Sein Vertrag beim aktuellen Tabellenachten der Premier League läuft noch bis 2024.