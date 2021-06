Mkhitaryan bleibt bei der Roma

Henrikh Mkhitaryan bleibt ein Römer. Wie die AS Rom offiziell bekanntgibt, verlängert der 32-jährige Spielmacher seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2022. Mkhitaryan war 2019 in die ewige Stadt gewechselt und absolvierte seitdem 73 Pflichtspiele, in denen er 23 Treffer erzielen konnte.

„In diesen zwei Jahren hat mich die Roma überzeugt, als Mannschaft und als Stadt, dank der unglaublichen Leidenschaft der Fans“, kommentiert der ehemalige BVB-Profi seine Verlängerung, „die Ambitionen des Vereins sind sehr hoch und ich bin wirklich stolz darauf, meinen Beitrag leisten zu können, um die Herausforderungen, die uns in der kommenden Saison erwarten, zu meistern.“