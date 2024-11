Englische Elite jagt Ruggeri

Matteo Ruggeri hat sich in den Fokus der englischen Schwergewichte gespielt. ‚TBR Football‘ zufolge sind der FC Liverpool und Manchester City am Linksverteidiger von Atalanta Bergamo dran. Dort steht der italienische U21-Nationalspieler, der auch auf dem Flügel agieren kann, bis 2028 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ruggeri spielt eine famose Saison mit dem Serie A-Vertreter: Aktuell rangiert man in der Liga auf dem zweiten Tabellenplatz hinter der SSC Neapel, in der Champions League ist Atalanta noch ungeschlagen und reiht sich überraschend auf Platz fünf ein. Zwei Vorlagen steuerte der 22-jährige Linksfuß in 16 Einsätzen bei.