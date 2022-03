Messi will „viele Dinge überdenken“

Lionel Messi ist sich offenbar nicht sicher, ob er seine Karriere in der Nationalmannschaft nach der Weltmeisterschaft in Katar fortsetzen wird. Nach dem 3:0 gegen Venezuela in der WM-Qualifikation sagte La Pulga: „Nach der WM muss ich viele Dinge überdenken.“ Der begnadete Linksfuß wird dann 35 Jahre alt sein.

Teamkollege Ángel Di María (34) ist sich dagegen schon sicher, dass die gestrige Partie seine letzte vor heimischen Fans gewesen sein dürfte. Nach dem Sieg in der Bombonera in Buenos Aires schrieb er auf Instagram: „Ich kann mich nur bedanken für die tolle Unterstützung. Ich habe immer von all dem geträumt, was ich in dieser Nacht erleben durfte. Es war mit Sicherheit mein letztes Spiel in diesem Trikot in Argentinien. Zu sagen, dass es eine wunderbare Nacht war, ist eigentlich zu wenig.“