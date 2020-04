Roma: Zaniolos nächster Treueschwur

Nicolò Zaniolo schwört seiner AS Rom einmal mehr die Treue.„ Ich will ein Aushängeschild Roms werden“, so der offensive Mittelfeldspieler gegenüber ‚Sky Italia‘, „ich möchte so lang wie möglich hier bleiben. Ich schulde der Roma alles und ich bin in diese Stadt verliebt.“

Zaniolo, der sich nach einem Kreuzbandriss aktuell in der Reha befindet, setzt damit ein starkes Zeichen. Zahlreiche internationale Topklubs hatten schon Interesse am 20-Jährigen hinterlegt, doch der will offenbar lieber Roma-Ikone Francesco Totti nacheifern. Sein Vertrag bei den Giallorossi läuft noch bis Sommer 2024.