Fortuna-Abflug: Darmstadt verkündet Niemczycki-Deal

Der SV Darmstadt 98 bedient sich bei der Ligakonkurrenz. Der Bundesliga-Absteiger vermeldet die Verpflichtung von Torhüter Karol Niemczycki (24) offiziell. Dem Vernehmen nach fließt ein Jahr vor Vertragsende ein niedriger sechsstelliger Betrag an Fortuna Düsseldorf. Erst im vergangenen Sommer war der U-Nationalspieler zu den Rheinländern gewechselt und kam seitdem zweimal im Pokal sowie am letzten Spieltag in der Liga zum Einsatz.

Bei den Lilien soll der Schlussmann den Konkurrenzkampf einheizen, wie Sportdirektor Paul Fernie zu verstehen gibt: „Es ist uns wichtig, auf der Torhüterposition einen starken Konkurrenzkampf zu schaffen, um unsere Keeper an ihre Leistungsgrenze zu bringen. Wir freuen uns sehr, dass sich Karol für den Schritt nach Darmstadt entschieden hat.“ Niemczycki selbst ergänzt: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und direkt ein gutes Gefühl, als die Lilien ihr Interesse hinterlegt haben. Die Eindrücke vor Ort waren ebenfalls hervorragend. Entsprechend ist mir die Entscheidung für Darmstadt leicht gefallen.“