Union: Freie Bahn bei Isco – Becker noch weg?

Union Berlin hat RB Leipzig im Rennen um Isco offenbar abgehängt. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind die Sachsen aus dem Poker um den 30-jährigen Spielmacher mittlerweile ausgeschieden. Union arbeite weiter am Transfer, inzwischen wurden Zahlen ausgetauscht.

Isco löste seinen Vertrag beim FC Sevilla Ende Dezember auf, entsprechend ist der fünffache Champions League-Sieger ablösefrei zu haben. Ein Vertrag bis Saisonende steht im Raum. Das Gehalt soll dabei im überschaubaren Rahmen bleiben.

Everton will Becker

Unterdessen könnte ein wichtiger Spieler die Eisernen noch verlassen. Laut ‚Sky‘ hat der FC Everton bei Sheraldo Becker vorgefühlt und würde den 27-jährigen Angreifer gerne verpflichten. Beckers Vertrag an der Alten Försterei ist noch bis 2025 datiert und enthält dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel. In der laufenden Bundesliga-Saison war der Niederländer an elf Union-Treffern direkt beteiligt.

Update (20:23 Uhr): Laut ‚Cadena Cope‘ ist der Isco-Transfer zu Union Berlin so gut wie durch. Der Spanier soll einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf eine weitere Saison unterschreiben.