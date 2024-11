Gespräche laufen: DFB arbeitet an Nagelsmann-Coup

Die große Aufbruchstimmung um den DFB und die deutsche Nationalmannschaft ist trotz des kongenialen und aufregenden Offensivduos „Wusiala“ vor allem mit einem Namen verbunden: Julian Nagelsmann. Der 37-Jährige lässt attraktiven Angriffsfußball spielen und mit seiner Art den angestaubten Verbandsapparat wieder attraktiv wirken.

Zwar gelang der ersehnte Heimtriumph bei der Europameisterschaft im Sommer nicht, doch die Art des Fußballs und die positive Stimmung, die die Auswahl des jungen Trainers vermitteln, haben Fußball-Deutschland in ihren Bann gezogen. Das Interesse an Länderspielen ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr.

Gespräche laufen bereits

Kein Wunder also, dass die Verantwortlichen um Sportdirektor Rudi Völler den bis zur Weltmeisterschaft 2026 befristeten Vertrag mit Nagelsmann bereits jetzt verlängern möchten – und dieser scheint das nicht auszuschließen. Nach Informationen der ‚Bild‘ befinden sich der DFB und der Bundestrainer bereits in Gesprächen über eine Ausweitung des Kontrakts um weitere zwei Jahre. Nagelsmann soll demnach nicht abgeneigt sein.

Bereits im Oktober hatte Völler erklärt: „Wir werden versuchen, Julian zu überzeugen, dass es Sinn macht für ihn, noch ein paar Jährchen weiter Nationaltrainer zu bleiben.“ Er sei „vorsichtig optimistisch“, dass Nagelsmann für Argumente offen wäre, obwohl „er noch ein junger Kerl ist, der vielleicht auch Ambitionen hat, etwas anderes zu machen.“