Milner verlängert in Liverpool

James Milner hängt noch ein Jahr dran. Wie der FC Liverpool offiziell verkündet, hat der 36-Jährige seinen Vertrag bis zum Ende der Saison 2022/23 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier des Routiniers wäre ausgelaufen.

„Ich bin sehr froh, ein weiteres Jahr bleiben zu können“, so Milner, „ich habe es nie für selbstverständlich genommen, für diesen Klub zu spielen und das werde ich auch nie.“ Bei seiner Entscheidung habe „der Glaube daran, dass ich dem Team nach wie vor helfen kann“, eine große Rolle gespielt.

In der abgelaufenen Saison stand Milner in 39 Pflichtspielen für die Reds auf dem Platz. Berichten zufolge lehnte er höherdotierte Offerten aus England und den USA ab und reduzierte sein Gehalt, um in Liverpool bleiben zu können.

We are delighted to announce that @JamesMilner has signed a new contract extension with the Reds 🙌🔴 pic.twitter.com/uaSHd0W4nJ