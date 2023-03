Pedri: Koeman verhinderte Bayern-Wechsel

Ronald Koeman hat sich zum Interesse des FC Bayern an Mittelfeldjuwel Pedri (20) geäußert. In einem Interview mit dem Portal ‚Relevo‘ sagt der ehemalige Coach der Katalanen: „Eine Woche nach dem Training mit der ersten Mannschaft fragte mich der Verein, ob er (Pedri, Anm. d. Red.) nicht spielen würde, Bayern sei sehr interessiert. Ich habe ihnen gesagt, dass er bleibt, dass er bald in der ersten Mannschaft spielen wird, und so war es dann auch.“ Der Rechtsfuß überraschte Koeman seinerzeit: „Pedri war der erste Youngster, den ich nicht gut kannte. Er ist der Spieler, der mich am meisten überrascht hat, denn vom ersten Tag an war er schon auf einem höheren Niveau als sein Alter.“

Bereits Anfang 2022 bestätigte Ramón Planes, ehemaliger Sportdirektor von Barça, das Interesse der Münchner gegenüber ‚Radio Marca‘: „Ich war überrascht, dass der FC Bayern formelles Interesse zeigte. Das ist ein klarer Beweis dafür, dass sie in ihrer Scouting-Abteilung sehr gute Arbeiten leisten.“ Zur Erläuterung: Der deutsche Rekordmeister versuchte 2020, das Ausnahmetalent zu verpflichten. Damals hatte Pedri noch kein Spiel für die Blaugrana absolviert. Mittlerweile ist er spanischer Nationalspieler, kommt regelmäßig zum Einsatz und steht beim La Liga-Klub noch bis 2026 unter Vertrag.

