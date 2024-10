Musiala nach Leverkusen? „Würden wir natürlich gerne machen“

Der FC Bayern zeigt bekanntlich großes Interesse an Florian Wirtz (21). Am liebsten wollen die Münchner parallel auch mit Jamal Musiala (21) über 2026 hinaus verlängern, um das kongeniale DFB-Duo auch auf Vereinsebene von der Leine zu lassen.

Ausgerechnet Bundestrainer Julian Nagelsmann brachte zuletzt aber die Idee ins Spiel, dass Musiala ja auch zusammen unterm Bayer-Kreuz zaubern könnten. „Vielleicht holt Leverkusen ja auch Jamal“, scherzte der Bundestrainer.

Carro für die Idee empfänglich

Dafür zeigt sich Fernando Carro absolut empfänglich. „Ich fand das sensationell von Julian“, freut sich Leverkusens Geschäftsführer im ‚Bild‘-Podcast ‚Phrasenmäher‘, muss jedoch einschränken: „Ich glaube, dass wir Musialas Gehaltserwartungen nicht erfüllen können.“ Denn: „Bei uns verdient keiner zweistellig.“

Carro weiter, wohl nicht ganz ernst gemeint: „Aber natürlich würden wir das gerne machen. Wer weiß.“ Die Bayern wollen Musiala zu einem ihrer absoluten Topverdiener machen, was ein Gehaltsvolumen von rund um die 20 Millionen Euro pro Saison bedeuten würde.

Im Übrigen kann Carro nicht versprechen, dass Wirtz am Ende nicht bei den Bayern landet. „Versprechen kann man im Fußball nichts“, so der ehemalige Bertelsmann-Manager, „es ist aber ja selbstverständlich, dass wir direkte Konkurrenten nicht mit Topspielern verstärken wollen.“

Carro war überzeugt von Tah-Wechsel nach München

Das galt und gilt auch für den Fall Jonathan Tah (28). Am Ende platzte dessen Wechsel zum FC Bayern wohl an der fehlenden Geld-Freigabe des Münchner Aufsichtsrats. Carro dazu: „Ich kann zu anderen Vereinen nichts sagen. Ich weiß nicht, ob sie es an fünf Millionen haben scheitern lassen.“

Und weiter: „Ich war eigentlich davon überzeugt, wenn Jonathan dahin will und Bayern ihn haben will, dann wird das klappen. Das war unsere Überzeugung von Anfang an. Dass es am Ende nicht geklappt hat, hat bestimmt nicht an uns gelegen und auch nicht an Jonathan.“ Tahs Vertrag in Leverkusen läuft 2025 aus. Anschließend könnte der deutsche Nationalspieler ablösefrei nach München wechseln. Vielleicht ja zusammen mit Wirtz, der jedoch ganz sicher über 100 Millionen Euro Ablöse kosten würde.