FC Bayern: Pavlovic im Teamtraining

Aleksandar Pavlovic geht den nächsten Schritt in Richtung Comeback. ‚Sky‘ berichtet, dass der zentrale Mittelfeldspieler am heutigen Montag erstmals wieder am Teamtraining des FC Bayern teilnimmt, ohne aber Zweikämpfe zu bestreiten. Schon dieses Jahr könnte er also für den deutschen Rekordmeister zum Einsatz kommen.

Pavlovic hatte sich Mitte Oktober das Schlüsselbein gebrochen und musste in der Folge operiert werden. Ursprünglich war erst im kommenden Jahr mit einer Rückkehr des deutschen Nationalspielers zu rechnen. Doch der Rehabilitationsprozess ging schneller vonstatten als gedacht.