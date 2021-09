Simakan erläutert Leipzig-Wechsel

Mohamed Simakan hat deutlich gemacht, dass es für ihn keine Alternative zu RB Leipzig gab. Auch das Interesse des AC Mailand habe ihn in seiner Wahl nicht beeinflusst. „Die anderen Vereine waren für mich uninteressant“, stellt der 21-jährige Abwehrspieler im Interview mit dem ‚kicker‘ klar.

Ausschlaggebend sei für ihn die Perspektive gewesen, die ihm die Leipzig-Bosse aufzeigten: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen von RB waren so überzeugend, dass ich mir dachte: Warum sollst du dir etwas anderes suchen, wenn dir dieser Verein genau das anbietet, was du dir vorstellst?“ 15 Millionen überwiesen die Sachsen im Sommer an Racing Straßburg, in Leipzig unterschrieb Simakan bis 2026.