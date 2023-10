Einigung: Verona bindet Dauerbrenner

Hellas Verona bindet Leistungsträger Isak Hien langfristig an den Klub. Das berichtet Fabrizio Romano. Dem Journalisten zufolge hat der Innenverteidiger der Offerte zugestimmt und wird in Kürze ein neues Arbeitspapier bis 2027 unterschreiben.

Hiens derzeitiger Vertrag ist bis 2026 datiert. Dem Vernehmen nach hatte in der zurückliegenden Transferperiode unter anderem Ligarivale Atalanta Bergamo die Fühler nach dem schwedischen Nationalspieler (acht Länderspiele) ausgestreckt. In Verona gehört der 24-jährige Hüne zum unangefochtenen Stammpersonal, stand vergangene Spielzeit in 32 Serie A-Partien in der Regel über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen.