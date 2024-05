DFB verlängert mit Nagelsmanns Trainerteam

Der Deutsche Fußballbund hat die Verträge der Assistenten von Julian Nagelsmann verlängert. Wie der Verband bekanntgibt, werden die Co-Trainer Sandro Wagner und Benjamin Glück, Torwarttrainer Andreas Kronenberg sowie Standardcoach Mads Budgereit bis 2026 an der Seite des Bundestrainers bleiben. „Es freut mich extrem, dass sie auch verlängert haben. Jeder ist für die Entscheidung selbst verantwortlich gewesen, aber allen war direkt klar, dass wir zusammen weitermachen wollen. Sie machen einen sehr guten Job und wir harmonieren gut, auch auf menschlicher Ebene“, zeigte sich Nagelsmann zufrieden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Trainerteam wird die Nationalmannschaft somit nach der Heim-Europameisterschaft auch noch gemeinsam in der Nations League und bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko betreuen. „Fußball ist nicht nur auf dem Platz ein Mannschaftssport, sondern auch an der Seitenlinie. Auch hier sind wir mit Julian Nagelsmann und seinem Trainerteam für die kommenden Jahre bestens aufgestellt“, lässt sich der DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig zitieren.