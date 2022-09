Eintracht - Sporting: So seht ihr die Frankfurter Champions League-Premiere live

Mit zwei überzeugenden Bundesliga-Siegen in Folge fand das Team von Oliver Glasner wieder in die Spur. Am heutigen Mittwoch wird zum allerersten Mal überhaupt die Champions League-Hymne durch das Frankfurter Stadionrund hallen. Dabei werden es die Adler mit dem portugiesischen Vizemeister Sporting Lissabon aufnehmen müssen. Ob die Eintracht den Hauptstadtklub bezwingen und somit den Grundstein für ein eventuelles Überstehen der Gruppenphase legen kann, wird zu sehen sein.

Frankfurt gegen Sporting live im TV und im Live-Stream

Das Duell der beiden Teams findet am heutigen Mittwoch, den 7. September statt. Es wird live und exklusiv auf DAZN übertragen. Der Livestream zum Spiel kann sowohl im Browser als auch in der DAZN-App aufgerufen werden. Anpfiff im Deutsche Bank-Park ist um 18 Uhr. Kommentator der Partie ist Marco Hagemann.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell der Eintracht mit Sporting weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.