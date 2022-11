Schnäppchen: Wolfsburg beschäftigt sich mit Mittelstädt

Paulo Otávio ist beim VfL Wolfsburg gesetzt, allerdings fehlt den Wölfen eine ernsthafte Alternative für den 27-jährigen Brasilianer. Zwar steht mit Jérôme Roussillon prinzipiell ein weiterer Linksverteidiger im Kader, der 28-jährige Franzose wurde von Trainer Niko Kovac allerdings aussortiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, steht in der Autostadt deswegen Maximilian Mittelstädt von Hertha BSC im Fokus. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Folglich dürften die Wölfe ab Januar mit dem ehemaligen U21-Nationalspieler verhandeln.

Unter Sandro Schwarz hat Mittelstädt in der Hauptstadt einen schweren Stand. In der laufenden Spielzeit stand der Linksverteidiger bereits sechsmal nicht im Kader der Berliner. Letztmals über die volle Distanz spielte Mittelstädt am zweiten und am dritten Spieltag. Folglich wäre ein Abgang für die Berliner zu verschmerzen.