BVB-Trio vor der Rückkehr

Borussia Dortmund kann nach der Länderspielpause wohl wieder auf ein wichtiges Trio zählen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge steigen Kapitän Marco Reus sowie die Außenverteidiger Raphaël Guerreiro und Mateu Morey in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining ein.

Alle drei hatten beim enttäuschenden 2:2 in Köln am vergangenen Samstag noch gefehlt. Für das immens wichtige Spiel gegen den Tabellenvierten Eintracht Frankfurt am 4. April dürfte das Trio wieder zur Verfügung stehen – ebenso im folgenden Champions League-Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City.