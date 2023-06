M‘gladbach: Klare Ansage an Neuhaus & Elvedi

Florian Neuhaus (26) und Nico Elvedi (26) werden nicht unter allen Umständen bei Borussia Mönchengladbach bleiben. Sportchef Roland Virkus stellt auf Nachfrage der ‚Bild‘ klar, dass die beiden Spieler wegen ihrer 2024 auslaufenden Verträge in diesem Sommer verkäuflich sind: „Wir befinden uns in Gesprächen mit den beiden Spielern und wünschen uns, dass sie sich in diesem Sommer klar und konsequent zu Borussia und unserem Weg bekennen. Sollte es nicht so kommen, müssen wir mit Blick auf die Vertragssituation eine Lösung finden.”

Unter der Anzeige geht's weiter

In sportlicher Hinsicht würden die Gladbacher im Zuge des geplanten Umbruchs gerne weiter auf die beiden zurückgreifen. An Elvedi bekundet vor allem die AS Rom Interesse. Mit einem konkreten Angebot sind die Giallorossi aber bislang weder an den Innenverteidiger noch an die Fohlen herangetreten.

Lese-Tipp

Farke-Entlassung: Brachte ein Transfer-Streit das Fass zum Überlaufen?