Einigung: Sildillia verlängert in Freiburg

Noch in der vergangenen Woche wurde Kiliann Sildillia mit einem Transfer zu Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht, nun ist die 180-Grad-Wende offenbar perfekt. Nachdem zuletzt bereits der ‚kicker‘ berichtete, dass es beim 20-jährigen Rechtsverteidiger nun doch auf eine Verlängerung beim SC Freiburg hinauslaufen könnte, geht ‚Sky‘ nun einen Schritt weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einem Bericht zufolge haben alle Parteien Einigkeit erzielt, Sildillias Verlängerung bei den Breisgauern stehe unmittelbar bevor. Eine offizielle Verkündung von Seiten des Vereins sei für die nahe Zukunft geplant.

Lese-Tipp

Streich kommentiert Petersen-Entscheidung

Sildillia war 2020 vom FC Metz nach Freiburg gewechselt. In der Vorsaison schaffte er den Sprung in den Bundesliga-Kader und stand sporadisch in Deutschlands höchster Spielklasse auf dem Platz. In der aktuellen Saison ist er auf der Rechtsverteidiger-Position in den meisten Partien gesetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (16:10 Uhr): ‚Sky‘ berichtet nun ergänzend, dass das neue Arbeitspapier von Sildillia bis 2026 datiert sein wird.