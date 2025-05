Weil Schalke zögert: Nächstes Toptalent vor dem Abflug?

U19-Kapitän Mertcan Ayhan könnte den FC Schalke 04 im Sommer verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben sowohl der SC Freiburg als auch Galatasaray, wo bereits sein älterer Bruder Kaan (30) unter Vertrag steht, den türkischen U19-Nationalspieler auf dem Zettel. Gala sei bereit, 200.000 Euro für den Innenverteidiger auf den Tisch zu legen. Schalke droht damit nach den bereits feststehenden Abgängen von U17-Kapitän Arian Güzel (16/zum 1. FC Köln) und Yassin Hidraoui-Akachar (18/zu Lierse SK) der nächste Abgang eines Toptalents.

Dabei durfte Ayhan bereits mehrfach im Profikader mittrainieren und steht am Samstag (13 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf im Kader von Interimstrainer Jakob Fimpel. Dieser appellierte laut der ‚WAZ‘ bereits an die Schalke-Bosse, den Youngster mit einem Profivertrag auszustatten: „Ich werde auf jeden Fall empfehlen, ihn zu halten. Er macht das in der Fünferkette, auf die wir ja nach dem ersten Spiel umgestellt haben, unglaublich gut. Er gewinnt seine Zweikämpfe, er ist im Spielaufbau gut.“

Die Knappen sehen jedoch keinen Grund zur Eile, wollen aufgrund der Verletzungsgeschichte des 18-Jährigen erst einmal abwarten. Zudem könne Ayhan mit seinem Fördervertrag bis 2026 auch so in der kommenden Saison für die erste Mannschaft auflaufen. Dieser vermisst laut ‚Bild‘ aktuell Wertschätzung und einen konkreten Karriereplan – und könnte daher den Verlockungen eines Angebots erliegen.