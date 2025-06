Paderborn schnappt sich Copado

Der SC Paderborn verstärkt sich offenbar mit einem ehemaligen Talent des FC Bayern. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der Wechsel von Lucas Copado vom LASK zu den Ostwestfalen kurz bevor. Der 21-Jährige ist der Sohn des ehemaligen Bundesligaprofis Francisco Copado (unter anderem SpVgg Unterhaching und Eintracht Frankfurt) und wurde am Campus des deutschen Rekordmeisters ausgebildet.

Im Januar des vergangenen Jahres war der Flügelstürmer für 400.000 Euro vom FCB nach Linz gewechselt. Beim österreichischen Erstligisten konnte sich Copado jedoch nicht durchsetzen und wurde in der abgelaufenen Saison an Energie Cottbus verliehen. Beim Drittligisten überzeugte der ehemalige U18-Nationalspieler mit sieben Toren und sechs Vorlagen in 33 Ligapartien.