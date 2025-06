Paderborn verpflichtet Copado

Der SC Paderborn darf sich auf einen neuen Offensivspieler freuen. Wie der Zweitligist offiziell vermeldet, wechselt Lucas Copado vom österreichischen Erstligisten LASK an die Pader. In der vergangenen Saison war der 21-Jährige an den Drittligisten Energie Cottbus verliehen und zählte mit 13 Scorern in 33 Ligaspielen zu den Leistungsträgern der Lausitzer. Zu Vertragslänge und Ablöse hält sich Paderborn bedeckt.

Der gebürtige Münchner war 2016 in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern gewechselt. Dort feierte Copado in der Saison 2021/22 sein Profidebüt und die Deutsche Meisterschaft. „Mit Lucas Copado haben wir einen schnellen, variablen und entwicklungsfähigen Stürmer gewonnen. Mit seinen Toren und Vorlagen hatte er maßgeblichen Anteil am Erfolg des FC Energie Cottbus, der als Aufsteiger in der 3. Liga oben mitspielte. Wir freuen uns, dass er den Schritt in Paderborn gehen möchte“, erklärt Geschäftsführer Sport Benjamin Weber.