OM verkauft Hertha-Flop Radonjic

Olympique Marseille verkauft Nemanja Radonjic an den FC Turin. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, wurde die im vergangenen Sommer ausgehandelte Kaufpflicht mittlerweile aktiviert. Die hierfür nötigen Bedingungen seien erfüllt worden. Der Transfer des Serben spült den Franzosen zwei Millionen Euro in ihre Kassen. Zur neuen Saison wird der 27-Jährige somit endgültig nach Italien wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Radonjic ist seit Sommer 2022 an die Italiener ausgeliehen. Nach starken Leistungen zu Saisonbeginn konnte der Offensivspieler seine Form nicht bestätigen und kommt zuletzt nur auf geringe Einsatzzeit. Die in Marseille aufgekommene Unzufriedenheit mit dem Linksaußen macht sich derzeit auch in Turin breit. Ein sofortiger Abgang im Sommer kann dem Bericht zufolge trotz der gezogenen Kaufoption nicht ausgeschlossen werden.

Lese-Tipp

United & Milan mit Interesse an Ex-Herthaner