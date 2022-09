Eberl soll Leipzig-Kader umkrempeln

RB Leipzig will mit dem neuen Geschäftsführer Sport Max Eberl größere Veränderungen am Kader vornehmen. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ sollen die vergangenen eineinhalb Jahre, in denen die Sachsen ohne einen Nachfolger für Sportdirektor Markus Krösche waren, in den nächsten beiden Transferfenstern „aufgearbeitet“ und der Kader „neu geordnet“ werden.

Auf der Prioritätenliste von Eberl und Neu-Trainer Marco Rose stehen demnach „Spieler mit hohem Tempo“, insbesondere für die offensive Außenbahnen, die Rechtsverteidiger-Position und als mögliche Nachfolger für Mittelfeldspieler Konrad Laimer (25, Vertragsende 2023) und den heißbegehrten Offensivstar Christopher Nkunku (24).