Die Diagnose bei Mbappé

Kylian Mbappé wird Paris St. Germain wohl nicht so lange fehlen wie zunächst befürchtet. Wie der französische Meister mitteilt, hat sich der 21-jährige Superstar im gestrigen Pokalfinale gegen die AS St. Étienne (1:0) eine Verstauchung des rechten Sprunggelenks zugezogen.

In drei Tagen will PSG die Verletzung erneut bewerten. Mbappés Verletzung hatte am Freitagabend für einige Aufregung gesorgt. St. Étiennes Kapitän Loïc Perrin war nach dem Foul an Mbappé des Feldes verwiesen worden. Nationalspieler Thilo Kehrer wird PSG wegen einer Hüftverletzung indes nur vier bis fünf Tage nicht zur Verfügung stehen.