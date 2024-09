Anderlecht: Silas-Alternative aus der Premier League

Der RSC Anderlecht steht offenbar vor der Verpflichtung von Samuel Edozie vom FC Southampton. Wie der belgische Journalist Sacha Tavolieri berichtet, besteht Einigkeit über eine Leihe ohne Kaufoption. Der 21-jährige Flügelspieler ist noch bis 2021 an die Saints gebunden. In zwei von drei Premier League-Spielen stand das Talent in dieser Saison als Joker auf dem Platz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim Brüsseler Vorstadt-Klub wird Edozie wohl den Kaderplatz einnehmen, der eigentlich für Silas vom VfB Stuttgart vorgesehen war. Anderlecht hatte sich um den Angreifer der Schwaben bemüht, eine Einigung kam jedoch nicht zustande. Den 25-Jährigen zog es stattdessen zu Roter Stern Belgrad.