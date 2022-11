Ghana: Addo hört nach der WM auf

Otto Addo wird nicht über die Weltmeisterschaft hinaus Trainer der ghanaischen Nationalmannschaft bleiben. Gegenüber der ‚Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung‘ bestätigt er: „Gemeinsam mit meiner Familie haben wir entschieden, dass ich nach der WM erst mal aufhöre mit der Nationalmannschaft.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi an der Seitenlinie setzten sich die Black Stars in den Playoff-Spielen gegen Nigeria durch und qualifizierten sich so für die WM in Katar. Eigentlich ist Addo bei Borussia Dortmund als Talente-Trainer angestellt. Für den Job als Nationalcoach wurde der 47-Jährige von den Schwarz-Gelben freigestellt. Nach dem Turnier kehrt er nach Dortmund zurück. Bei der WM trifft Ghana in Gruppe H auf Portugal, Südkorea und Uruguay.