Freiburg-Abschied: Streich spricht über neuen Job

Christian Streich möchte sich in Bezug auf seine Zukunft alle Optionen offenhalten. Gegenüber dem ‚kicker‘ antwortet der 58-Jährige auf die Frage, ob ihn der Fußball irgendwann als Profi- oder Jugendtrainer zurückholen würde: „Es ist alles denkbar. Dann, wenn ich es spüre.“

Streich fungiert seit 1995 für den SC Freiburg als Übungsleiter. Im Breisgau arbeitete er sich vom Juniorencoach hoch bis zum Cheftrainer. In diesem Sommer endet eine Ära: Streich legt nach 13 Jahren als starker Mann an der Seitenlinie der ersten Mannschaft das Zepter nieder. Den Sport-Club etablierte der Fußballlehrer in Deutschlands höchster Spielklasse und führte ihn dreimal ins europäische Geschäft.