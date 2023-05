Tottenham: Mason spricht über Lenglet-Verpflichtung

Ryan Mason lässt offen, ob Clément Lenglet Tottenham Hotspur über den Sommer hinaus erhalten bleibt. Der Interimstrainer erklärte: „Die Gespräche werden im Sommer stattfinden. Im Moment beschäftige ich mich nicht damit, aber ich würde sagen, dass wir Clem gerne bei uns auf dem Trainingsplatz haben. Er ist sehr professionell, geht die Sachen gut an. Er kommuniziert viel und je mehr Spieler wir halten und verpflichten können, desto besser ist es.“

Derzeit ist Lenglet vom FC Barcelona an die Spurs ausgeliehen. In der laufenden Saison kommt der 27-jährige Innenverteidiger auf 33 Einsätze. Dem Vernehmen nach haben die Blaugrana dem 15-fachen französischen Nationalspieler ein Preisschild über zwölf Millionen Euro verpasst. Allerdings sind auch andere Vereine an Lenglet interessiert.

