Neuer Yamal-Deal: Deco zuversichtlich

Beim FC Barcelona blickt man mit Gelassenheit auf die Verlängerung mit Lamine Yamal (17), die zwischenzeitlich unter keinem guten Stern stand. Angesprochen auf mögliche Probleme bei der Gehaltsobergrenze sagte Sportdirektor Deco gegenüber ‚ESPN‘: „Ich sehe kein Problem, zumal er einen Vertrag hat. Die Verlängerung wird letztendlich zustande kommen.“ Stand jetzt endet Yamals Vertrag 2026, ab dem 1. Juli geht der Ausnahmekönner somit in sein letztes Vertragsjahr, ehe mit dessen Volljährigkeit am 18. Juli der neue Vertrag gültig werden würde.

Für Deco kein Grund zur Sorge. „Ein Spieler muss dort glücklich sein, wo er ist, aber ich kann mir keinen besseren Ort für Lamine vorstellen“, sagte der Portugiese weiter, „der Junge ist hier aufgewachsen, er stammt von hier. Diese Generation von Spielern hat die Chance, Geschichte zu schreiben. Wenn ich mich in seine Lage versetze, würde ich hier sein wollen, um ein Teil davon zu sein.“ Klar ist, Yamal blüht in dieser Saison endgültig auf und ist mit 40 Scorerpunkten in 52 Einsätzen auf bestem Wege, bei Barça das späte Erbe von Lionel Messi anzutreten.